Украина не может выйти из минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе из-за их привязки к санкциям против России. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью изданию «Фокус».

«Как я и сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, не подконтрольные Киеву. Но лично я бы вышел», — отметил глава государства.

При этом он заверил, что Украина по пути урегулирования конфликта на востоке страны продолжает двигаться в рамках предыдущих договоренностей, а о плане «Б» говорить рано. «Рано говорить о плане «Б», поскольку это больная и тонкая дипломатия», — пояснил Зеленский.

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