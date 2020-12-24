С «американского трека» поступают показательные дипломатические новости. Опубликовано заявление Комиссии США по международной религиозной свободе в связи с религиозной ситуацией в мире. Как указывают в Госкомитете по работе с религиозными структурами, «в заявлении Комиссии напоминается, что в отчете за 2020 год, опубликованном Комиссией, в очередной раз была допущена несправедливость и рекомендовано наряду с рядом стран включить Азербайджан в список «особо наблюдаемых». Однако по рекомендации госсекретаря США, в этом году Азербайджан не включен в списки «вызывающие особое беспокойство» и «особо наблюдаемые»». В Вашингтоне признали, что в Азербайджане полностью обеспечивается религиозная свобода.

Это не только и не столько повод с изядрой долей иронии поинтересоваться, сколько раз Госдепартаменту США за последние годы приходилось корректировать посвященные Азербайджану отчеты «в сторону улучшения». В конце концов, «систему характеризует не ошибка, а реакция на нее», и то, что в США решили свои оценки откорректировать — безусловный плюс. А такое «исправленному верить» из Вашингтона — недвусмысленный «месседж» Армении, где в очередной раз пытаются поднять шумиху по поводу мифической «угрозы» для армянских церквей и монастырей, находящихся на освобожденных азербайджанской армией территориях.

Но не менее примечательно другое. Корректировка оценок религиозной свободы в Азербайджане произошла как раз на фоне явной активизации США в регионе. Изрядную пищу для размышлений тут дает вебинар «Азербайджано-американские отношения: выборы и процессы после Второй Карабахской войны», организованный Центром анализа международных отношений и Каспийским политическим центром США (Caspian Policy Center-CPC). Ричард Морнингстар, бывший посол США в Азербайджане, ныне директор Глобального энергетического центра «Атлантического совета», отмечал, что

«возвращение большей части своих территорий спустя долгие годы — это огромное и невероятное достижение Азербайджана», и выражал надежду, что «администрация нового президента США Джо Байдена будет более активной в Азербайджане и, в целом, на Кавказе». Роберт Секута, тоже бывший посол США в Азербайджане, а ныне руководитель экономических и энергетических программ CPC, подчеркивал, что «контакты между Азербайджаном и США должны быть более интерактивными».

Куда откровеннее высказался Адам Эрели, бывший официальный представитель госдепартамента США при Колине Пауэлле и Кондолизе Райс, на страницах The National Interest. Подписание Трехстороннего заявления и появление в Карабахе российских миротворцев Эрели счел стратегической неудачей США. А еще напомнил, что в Вашингтоне делают ставку на Азербайджан как основной фактор снятия сложившейся энергозависимости стран НАТО от России, причем, по его словам, Азербайджан может серьезно содействовать в строительстве новых веток нефтепроводов и газопроводов из Туркменистана и Казахстана через Каспийское море для снабжения Евросоюза. Как убежден Эрели, реализация намеченной программы по строительству инфраструктуры для поставок энергоносителей странам НАТО обеспечит стратегический успех США. Для чего вовсе не обязательно вводить войска — необходимо распустить Минскую группу и, самое главное, усилить присутствие в экономике, в том числе в Карабахе. Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, добавим от себя, уже высказывается за участие американских компаний в восстановлении освобожденных районов. Более того, в США еще в разгар войны звучала жесткая критика в адрес администрации Дональда Трампа — именно за то, что там «упустили» Карабах и «оставили поле сопернику», то есть России.

Строго говоря, упрекать администрацию Трампа в том, что там за 4 года вообще не вспомнили о Карабахе, было бы несправедливо. В 2019 году тогдашний советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон даже совершил турне по региону и провел весьма многообещающие переговоры в Баку и Ереване, Детали «плана Болтона» не раскрывались, однако те заявления, которые делали накануне и в ходе турне американские дипломаты и сам Болтон, вызвали уверенный оптимизм в Баку и нешуточный перепуг в Армении. Но затем в Ереване последовала волна «утечек» о том, какие невыгодные Армении условия обсуждаются на переговорах с США, затем ушел в отставку сам Джон Болтон, американское посредничество свелось к сопредседательству в недееспособной Минской группе.

Можно, конечно, с изрядной долей иронии заметить, что в США начали «запирать конюшню после того, как лошадь убежала». В последние месяцы, когда реализация проекта «Южного газового коридора» вошла уже в финальную стадию, Армения устроила вооруженную провокацию на Товузском участке государственной границы с Азербайджаном, где «трубопроводный прицел» был заметен невооруженным глазом. Но в тот период, пока Армения получала в подарок оружие и устраивала «игру с огнем» вблизи трубопроводов, а противостоял этому Азербайджан при поддержке Турции, США своего присутствия никак не обозначали. Наверстать упущенное Вашингтон решил теперь, после подписания Трехстороннего соглашения. Когда уже в регионе сложились другие правила игры, и если честно, безопасность трубопроводов обеспечена на куда более высоком уровне, чем в то время, пока 20% территории Азербайджана находились под оккупацией, конфликт планомерно «разогревался», и на оккупированных землях не действовали даже нормы Договора об обычных вооруженных силах в Европе, не говоря о хоть каких-то гарантиях безопасности.

Другой вопрос, насколько успешным окажется это возвращение США в регион. Где все уже будет зависеть от того, что именно предложит Вашингтон нашей стране. И какую работу над ошибками проведут в США. Так что мяч на американской половине поля.

Нурани

Minval.az