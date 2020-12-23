К концу года экономика Азербайджана сократится до 4%. Об этом на заседании в Милли Меджлисе заявил министр финансов Самир Шарифов.

Министр отметил, что в 2020 году были приняты масштабные меры для устранения воздействия пандемии на благосостояние людей:

«В 2021 году на освобожденных от оккупации территориях будут осуществлены важные мероприятия. В то же время были учтены средства для восстановления государственной границы. Проекты государственного и сводного бюджетов на 2021 год и последующие 3 года формируются в соответствии с законом «О бюджетной системе». Учтены изменения, которые произойдут в следующем году, и их влияние на экономику Азербайджана, макроэкономические реалии экономики страны и ожидания, связанные с переходом к следующему этапу экономического развития», — приводит его слова АПА.

Minval.az