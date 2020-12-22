Отношения между Израилем и Турцией могут оказаться на грани прорыва. Советник президента Турции подтвердил, что дипломатические отношения могут быть восстановлены к марту. Отношения между когда-то близкими союзниками практически рухнули, когда Турция отозвала своего посла в 2017 году на фоне эскалации напряженности, сообщает Voice of America.

«Если Израиль сделает один шаг, Турция может сделать два шага», — сказал советник президента Турции по иностранным делам Месут Касин, имея в виду продолжающиеся переговоры с Израилем.

«Если мы увидим зеленый свет, Турция снова откроет посольство и вернет посла. Может быть, в марте мы снова сможем полностью восстановить дипломатические отношения. Почему бы и нет. Установление мира и безопасности очень важно для Израиля и Турции. После инцидента с «Мави Мармара» мы не хотим еще одного инцидента с Израилем», — добавил Касин.

Minval.az