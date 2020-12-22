Министерство торговли США обнародовало список из 103 компаний из России и Китая, названных «конечными военными пользователями». По мнению ведомства, эти организации связаны или сотрудничают с вооруженными силами и представляют угрозу для страны.

Указанным компаниям запретят приобретать различные товары и технологии у США. Американские компании будут обязаны получать специальные лицензии для экспорта продукции фигурантам этого списка.

В перечне Минторга указаны 58 китайских и 45 российских компаний. Помимо предприятий в списке упоминаются Минобороны России, Служба внешней разведки, а также ФГБУ и специальный летный отряд «Россия» администрации президента РФ.

Кто из российских компаний и ведомств вошел в новый санкционный список США.

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