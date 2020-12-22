Избранный президент США Джо Байден сделал прививку от коронавируса в больнице города Ньюарк (штат Делавэр), сообщает СNN. Вакцинацию транслировали в прямом эфире.

Для прививки использовалась вакцина от Pfizer и BioNTech.

President-elect Joe Biden receives the Covid-19 vaccine. «We owe you big,» he tells America’s frontline health care workers. pic.twitter.com/coCIWPvGZO — Josh Campbell (@joshscampbell) December 21, 2020

Будущая первая леди Джилл Байден также сделала прививку 21 декабря. Будущая вице-президент Камала Харрис и ее супруг Даг Эмхофф получат вакцину на следующей неделе.

Действующий президент США Дональд Трамп пока не делал прививку от коронавируса. Его вакцинируют после того, как это одобрят медработники Белого дома, заявили CNN в администрации Трампа.

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