Европа вновь разворачивает активность на южнокавказском направлении. Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджанской Республикой. Азербайджан представлял глава МИД нашей страны Джейхун Байрамов, Евросоюз —Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Джосеп Боррелл, а также комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели. По итогам Брюссель выпустил коммюнике, где указал, что уже в конце нынешнего года ЕС начнет получать из Азербайджана газ по «Южному газовому коридору». А еще в Брюсселе цитируют заявление Борреля: «ЕС хочет заключить с Азербайджаном новое амбициозное всеобъемлющее соглашение, основанное на демократии, правах человека и основных свободах. Это будет способствовать диверсификации экономики Азербайджана, укреплению наших торговых отношений и более широкому расширению нашего сотрудничества, —заявил глава евросоюзовской дипломатии. — ЕС готов взять на себя роль в поддержке и формировании прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в тесном сотрудничестве с сопредседателями Минской группы. Мы готовы использовать для этого наши инструменты миростроительства и восстановления”.

И вот тут очень трудно удержаться от вопроса: вас, господа, ничего не смущает?

Как утверждает Леонид Млечин, историк, писатель, в прошлом телеведущий, а ныне — популярный видеоблоггер, в 1979 году, когда решение о вводе советских войск в Афганистан только готовилось, для членов Политбюро ЦК КПСС советские разведчики, дипломаты и ученые подготовили весьма подробные материалы по Афганистану: история, экономика, «межплеменные вопросы», наиболее влиятельные местные фигуры и т.д. Получился «на выходе» весьма увесистый фолиант. Но, к сожалению, на Старой Площади престарелые вершители судеб СССР и всего мира его просто не прочитали. Скучно и утомительно. И вообще, усвоенный еще в ранней юности «Краткий курс истории ВКП (б)» давал, по их мнению, ответы на все вопросы.

Какую справку подготовили Боррелю и прочим представителям евробюрократии накануне переговоров с Азербайджаном и удосужились ли они прочитать эти «информационно-справочные материалы», можно только гадать. Но, судя по заявлениям еврочиновников, там просто не до конца поняли, представители какой страны приехали к ним на переговоры. Здесь просто не учли, что Азербайджан — это страна, которая только что ВЫИГРАЛА ВОЙНУ. И решила свою главную общенациональную задачу — восстановила территориальную целостность. Причем без помощи Евросоюза.

Впрочем, если уж быть до конца откровенными, то представителям «евроинститутов» на азербайджанском треке не хватило адекватности далеко не в первый раз.

Вспомним: Евросоюз «присутствует» на Южном Кавказе и вообще на постсоветском пространстве не первый год и даже не первый десяток лет. В Брюсселе с самого начала сделали громкую заявку на роль «нового центра силы» вообще и «локомотива преобразований» в странах-участницах «Восточного партнерства» в частности. Но при этом Евросоюз как институт так и не заявил о себе как реальная сила, способная помочь своим «новым соседям» решить самую острую и сложную проблему большинства стран-участниц «Восточного партнерства» — восстановить территориальную целостность. Причем это касается не только Азербайджана. Более того, Брюссель по крайней мере до 2013 года вел переговоры с Арменией и не ставил перед ней ультимативного требования убраться с азербайджанских земель. С упоением рассуждая о правах человека, еврочиновники не замечали в упор грубейших нарушений фундаментальных прав граждан Азербайджана — и вынужденных переселенцев, и жителей прифронтовых районов. Наконец, никак не получится назвать адекватной и реакцию Евросоюза на обстрелы жилых кварталов Гянджи, Барды и Тертера.

Тут нужно вспомнить и другие щекотливые подробности. Программа «Восточного партнерства», как «не для прессы» признавали и сами евросоюзовские чиновники, строилась по простому принципу: еврокредиты в обмен на реформы и «приближение к Европе». Но вот на примере Азербайджана эта схема дала сбой. Еще в сентябре 2011 года, в кулуарах саммита ЕС и «Восточного партнерства» в Варшаве, на условиях анонимности многие эксперты признавали: Азербайджан отличается от всех других участников ВП. Большинству стран «Восточного партнерства» нужна Европа, как источник финансовой подпитки. А Азербайджан, наоборот, нужен Европе. Добавим от себя: наша страна не «толкалась в европриемной», вымаливая преференции, и даже не проявила интереса к соглашению об ассоциации с ЕС. В Баку считали, что вправе рассчитывать на поддержку Евросоюза в выполнении четырех резолюций СБ ООН. Но никаких реальных санкций против Армении еврочиновники так и не приняли. И продолжали с постоянством заевшей грампластинки твердить о «правах человека» за вычетом миллиона беженцев и жителей прифронтовой полосы.

Но теперь «региональные ставки» изменились коренным образом. Евросоюз карабахскую тему просто упустил. Азербайджан решил вопрос военно-политическим путем (под аккомпанемент восклицаний еврочиновников, будто бы «конфликт не имеет военного решения») — 44-дневная война завершилась победой нашей страны, а резолюции СБ ООН выполнены военным путем. Кроме того, наша страна реализовала, «запустила» и обезопасила «Южный газовый коридор» — притом что резкий взлет провокационной военной активности Армении именно к моменту финальной стадии его реализации вряд ли был случайным совпадением. Плюс ко всему в Азербайджане многократно укрепила свои позиции Турция.

И вот на этом фоне Евросоюз со своим не самым выигрышным «багажом» выходит на новый раунд переговоров с Азербайджаном. И что же теперь предлагает нашей стране евробюрократия? Старую пластинку «разговоров о правах человека» и поддержку обанкротившейся Минской группы? Да еще в то время, когда и Европарламент, и законодатели отдельных стран ЕС, вроде Нидерландов, с упоением штампуют антиазербайджанские резолюции, где жонглируют теми же терминами вроде «демократия и права человека»? В Брюсселе просто забыли просмотреть новости? Там не в курсе, какие сдвиги произошли в регионе? Не в курсе лично Боррель? Или вся брюссельская евродемократия как класс?

В самом деле, у Азербайджана и стран, входящих в Евросоюз, огромное поле для сотрудничества. Это и нефть, и газ, и ненефтяной сектор, и образовательные проекты. Итальянские компании уже подписали контракты на участие в восстановительных программах на освобожденных территориях. Но одно дело — конкретные и взаимовыгодные программы равноправного сотрудничества. И совсем другое — взаимоотношения с евроинститутами, точнее, замешанный на «евровысокомерии» стиль поведения этой самой евробюрократии. Которая…нет, не то чтобы опоздала на поезд — просто билеты остались исключительно в «общий вагон». А места в спальном и купейном уже раскуплены другими.

Нурани

Minval.az