Строительство блочно-модульного городка (БМГ) для российских миротворцев в Ханкенди завершено, сообщает РИА Новости.

В Нагорном Карабахе завершено строительство блочно-модульного городка для размещения военнослужащих российского миротворческого контингента на 250 человек в населенном пункте Ханкенди, — говорится в сообщении.

Добавляется, что на данный момент подходят к концу пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию инженерного оборудования. Отмечается, что в комплектацию городка входят: жилые модули, спортзал, офицерский дом, баня, медпункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната для досуга, штаб и канцелярия, кладовая, столовая, кухня, склад для продуктов, санитарные модули, комната для хранения оружия и инженерного оборудования.

«БМГ позволит создать комфортные условия жизни и быта личного состава… это полноценные объекты, которое оснащены всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что БМГ рассчитаны на температуру от +35 до — 45 градусов.

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