Президент США Дональд Трамп сообщил, что вакцина от коронавируса компании Moderna была одобрена для применения в стране, поставки начнутся незамедлительно.
«Вакцина Moderna одобрена подавляющим большинством. Распространение начнется незамедлительно», — написал Трамп в Twitter.
Ранее сообщалось, что комитет экспертов рекомендовал медицинскому регулятору FDA использование в США вакцины производства Moderna от COVID-19.
Moderna vaccine overwhelmingly approved. Distribution to start immediately.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2020