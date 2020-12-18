Европейский союз может завершить дело, начатое Минской группой ОБСЕ и сыграть важную роль в укреплении мира в регионе.

Об этом перед началом сегодняшнего заседания Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС сказал председатель заседания, Верховный представитель организации по внешней политике и вопросами безопасности Жозеп Боррель.

«Это заседание даст возможность рассмотреть основные элементы наших отношений, а также реформы Азербайджана. Аналогичную встречу мы провели вчера и с Арменией. Сегодня у нас запланирована такая встреча с Азербайджаном. К сожалению, из-за сложной ситуации между двумя странами провести трехстороннюю встречу не удалось», — отметил Верховный представитель ЕС.

Ж.Боррель сказал, что ЕС является главным торговым партнером и крупнейшим зарубежным инвестором Азербайджана.

Он подчеркнул, что на заседании будут проведены обсуждения в связи с отношениями между ЕС и Азербайджаном, влиянием пандемии коронавируса, крупномасштабных боевых действий, которые велись в последнее время в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах: «Прекращение огня, достигнутое 10 ноября при посредничестве России, сохраняется, несмотря на то, что несколько раз наблюдались случаи его нарушения».

Ж.Боррель отметил важность уважительного отношения к прекращению огня в Нагорном Карабахе и начала переговоров в формате Минской группы ОБСЕ.

Minval.az