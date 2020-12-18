От осложнений коронавируса умирают в три раза чаще, чем от осложнений гриппа. Об этом говорится в результатах нового исследования, которое опубликовали в журнале Lancet Respiratory Medicine, сообщает в пятницу, 18 декабря, The Guardian.

Ученые сравнили данные из Франции 89 530 пациентов, госпитализированных с COVID-19 в марте и апреле 2020 года, с данными 45 819 пациентов, госпитализированных с сезонным гриппом в период с декабря 2018 года по конец февраля 2019 года.

Отмечается, что около 16,9% пациентов с COVID-19 умерли в период исследования — это было во время первой волны по всей Европе, когда у врачей было мало методов лечения для тяжелобольных.

Для сравнения: смертность от гриппа составляла 5,8%.

Исследователи также обнаружили, что больше нуждались интенсивной терапии пациенты с COVID-19 — 16,3% по сравнению с 10,8% при гриппе.

Кроме того, пациенты с COVID-19 госпитализированы в отделение интенсивной терапии, оставались там почти в два раза дольше, чем пациенты с гриппом. (15 дней по сравнению с 8 днями).

Авторы отмечают, что разницу в количестве госпитализаций, (с COVID-19 в больницу попали в два раза больше людей, чем с гриппом), частично можно объяснить существующим иммунитетом к гриппу или через предварительное инфицирование, либо через вакцинацию.

В то же время исследование также показало, что с COVID-19 госпитализированы гораздо меньше детей в возрасте до 18 лет, чем с гриппом — 1,4% по сравнению с 19,5%.

Однако более высокая внутрибольничная смертность у молодых пациентов с COVID-19 может означать, что COVID-19 по своей природе более серьезный, чем грипп.

Несмотря на то, что у детей, казалось, был ниже риск госпитализации с COVID-19 (о чем свидетельствует низкая частота госпитализаций по COVID-19 по сравнению с сезонным гриппом у пациентов моложе 18 лет), внутрибольничная смертность этих детей была более чем в четыре раза выше, чем у детей, больных гриппом.

Кэтрин Квантин, профессор университетской больницы Дижона и Французского национального института здравоохранения, которая была среди руководителей исследования, сказала, что разница в показателях смертности «особенно впечатляющая», учитывая, что сезон гриппа 2018/19 года во Франции был самым смертоносным за последние пять лет.

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