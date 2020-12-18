Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил компании из стран СНГ участвовать в подрядных работах по восстановлению Карабаха.

«Нами сейчас оценивается ущерб. На освобожденных территориях уже начались восстановительные работы. Нанесенный ущерб мы оценим с привлечением международных экспертов, оценим ущерб, нанесенный жилищному фонду, экологии, историческим памятникам и т.д.», — сказал глава государства, выступая на саммите глав государств СНГ.

По его словам, власти Азербайджана начали реализацию инфраструктурных проектов в рамках работ по восстановлению освобожденных территорий. «Уже заключен первый подрядный контракт, в частности с турецкой компанией. Второй подрядный проект будет заключен с компанией из Италии», — отметил он.

Ильхам Алиев также призвал компании из стран СНГ активнее участвовать в подрядных работах. «Финансировать восстановительные работы будем мы сами. Мы хотим, чтобы компании из СНГ участвовали в этом процессе. Мы восстановим Карабах и сделаем его одним из развитых регионов мира,» — полчеркнул президент.

Minval.az