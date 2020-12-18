Турецкие ударные БПЛА, вне всяких сомнений, являются самым современным и эффективным оружием. В этом не надо никого убеждать. Это было доказано в Сирии, Ливии и, наконец, в ходе боев в Нагорном Карабахе.

Об этом сказал министр обороны Украины Андрей Таран в беседе с турецкими журналистами в преддверии переговоров с министрами иностранных дел и обороны Турции в формате «два плюс два» (Квадрига), передает Anadolu.

По его словам, в соответствии с поручением президента Владимира Зеленского было принято решение о закупках турецких ударных БПЛА.

«Беспилотники экономичны и эффективны. Я и президент лично удостоверились в эффективности беспилотников в ходе учений. Однако мы заинтересованы не только в закупках, но и в совместном производстве, трансфере технологий. Украина также может поделиться с турецкими компаниями отечественными технологиями. Это принесет выгоду обеим сторонам», — сказал он.

По его словам, сотрудничество Турции и Украины имеет давние исторические корни, основанные на общности взглядов по ситуации в регионах Черного и Азовского морей.

Министр отметил, что в Украине проживают большое число этнических турок и выразил благодарность за позицию Анкары в вопросе недопустимости аннексии Крыма.

«У нас очень хорошие отношения с моим турецким коллегой Хулуси Акаром. Мы встречались в Киеве, а затем в ходе визита президента Зеленского в Турцию. На заседании в Киеве мы обсудим военно-политические и военно-технические вопросы, обеспечение безопасности в Черноморском регионе», — сказал Таран.

Minval.az