Украина планирует продолжить закупку беспилотных летательных аппаратов турецкого производства и приобрести для нужд ВМС турецкие корветы класса ADA.

Об этом говорится в сообщении Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции, размещенном в Twitter по итогам визита турецкой делегации в Киев.

Делегацию Турции на переговорах в Украине возглавил глава Управления оборонпрома Исмаил Демир.

«Сотрудничество Турции и Украины в оборонной сфере растет. С целью обеспечения нужд ВМС Украины будут построены корветы класса ADA. Кроме того, подписаны соглашения по закупкам новой партии ударных БПЛА Bayraktar TB2», — говорится в сообщении.

Тем самым, Киев планирует укрепить безопасность страны в Черном и Азовском морях.

Minval.az