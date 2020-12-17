США бездоказательно обвиняют Россию во вмешательстве в дела Элладской православной церкви, при этом Вашингтон сам стремится внести раскол в православный мир. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Очень трогательно было прочитать в этом заявлении, как Майк Помпео заботится о судьбах мирового православия. Опять нас обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Греческой церкви, хотя факта ни одного», — сказал глава МИД РФ во время пресс-конференции с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом (цитата по РИА Новости).

По его словам, Соединенные Штаты своими методами подают пример продвижения своих интересов «демократическими методами».

Лавров заявил, что Вашингтон грубейшим образом нарушает все демократические каноны, продвигая раскол в православном мире, в том числе за счет разделения Украинской православной церкви Московского патриархата и создания искусственной так называемый автокефальной ПЦУ (неканоническая организация).

«Сейчас американская администрация самым активнейшим образом, ничуть не таясь, пытается заставить остальные канонические православные церкви поддержать это беззаконие», — подчеркнул министр, отметив, что в настоящее время США пытаются расколоть в том числе Сербскую православную церковь.

Minval.az