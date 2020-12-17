Россия может увеличить число миротворцев в Нагорном Карабахе, если все стороны конфликта посчитают это необходимым, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Что касается увеличения количества наших миротворцев, то это возможно, но только по договоренности со всеми сторонами, в том числе с азербайджанской стороной», — сказал Путина на своей ежегодной пресс-конференции в четверг.

«Это вопрос чисто технического характера. Если все придут к выводу о том, что это нужно, мы это сделаем. Если нет, то значит — тогда делать не будем», — добавил президент РФ.

Он отметил, что в Нагорном Карабахе находятся не только миротворцы, но и сотрудники МЧС России, а также пограничной службы ФСБ РФ.

Minval.az