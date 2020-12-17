Россия надеется, что страны-посредники в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, а также международные организации перейдут от слов к делу и начнут активно помогать региону, заявил в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

По словам Путина, он рассчитывает, что и международные посредники наконец перейдут от слов к делу и начнут фактически помогать людям, которые нуждаются в помощи — прежде всего, возвращающимся в Нагорный Карабах.

«Мы рассчитываем, что не только Россия будет это делать, посылая гуманитарные конвои, но и международные организации наконец развернутся: и ЮНИСЕФ, и ЮНЕСКО, и продовольственная организация ООН», — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Minval.az