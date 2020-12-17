Президент России Владимир Путин заявил, что не делит лидеров других стран на хороших и плохих, а работает с ними для достижения лучшего результата в интересах России.

«У нас расходятся часто взгляды на отдельные вопросы с президентом Эрдоганом. Может иногда даже противоположные там взгляды.

Но это человек, который держит слово. Мужчина. Он хвостом не виляет. Если он считает, что это выгодно для его страны, он идет до конца.

И это элемент такой прогнозируемости. Это очень важно для того, чтобы понять, с кем имеешь дело», — сказал глава России.

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