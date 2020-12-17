Баку и Анкара договорились о строительстве нового газопровода — на сей раз по маршруту Ыгдыр-Нахчыван. По нему планируется поставлять из Турции в НАР 500 млн кубометров газа ежегодно — об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез. Уже известно, что строительством трубы займутся BOTAS и SOCAR, в Анкаре выражают надежды, что трубопровод будет построен в кратчайшие сроки, а эксперты подчеркивают, что в результате многократно усилится энергобезопасность Нахичеванской АР.

Однако накануне издание HaberTurk распространила другую новость: в Баку планируют строить еще один газопровод в Турцию: через освобожденный Карабах и далее Нахчыван в Игдыр. И по этой же «трубе» пойдет и «голубое топливо» для Нахчывана. При этом специалисты хорошо знают: «реверсировать» газопровод — задача вполне решаемая.

На самом ли деле существует проект второго газопровода, есть ли в нем экономическая необходимость на фоне работающего Южного Газового коридора, является ли «нитка» Ыгдыр-Нахчыван первым звеном новой «трубы» с последующим «реверсом» — все это пока что предмет гадания. Но нет сомнений в другом: освобожденные территории Карабаха, далее Зангезур, Нахчыван и Ыгдыр — это действительно удобный, короткий и «прямой» маршрут. И что же — он теперь становится реальностью? И если да, то на каких политических условиях?

Можно, конечно, вспомнить, что подписанное 10 ноября Трехстороннее заявление предусматривает разблокирование коммуникаций. А Никол Пашинян еще по горячим следам своей «шашлычной революции» заявил в одном из интервью: он-де мечтает, чтобы по территории Армении проходил экспортный трубопровод.

Но вряд ли в Армении вспомнят именно об этом интервью Пашиняна. Во-первых, с Арменией трубопроводы никто не обсуждает. А во-вторых, и «в-главных», столь интригующие «трубопроводные новости» из Баку и Анкары понятным образом подстегивают бушующую в Армении «зангезурскую панику».

Как раз накануне Телеграмм-канал «Баграмян, 26», считающийся в армянском сетевом сообществе весьма информированным и авторитетным, интригующим тоном сообщает: «В сети появилась карта Сюника, на которой отмечены населенные пункты, которые опустеют из-за утраты возможностей для ведения хозяйственной деятельности, потери транспортного сообщения или по причине строительства азербайджанского коридора «Ворота Турана». Вероятно, не все выводы корректны, но общий прогноз на данный момент остается пессимистичным». Приведена и карта, где красным отмечены деревни, которые «отойдут» Азербайджану в процессе делимитации границ, и села, которые авторы этой карты «включили» в состав Мегринского коридора. А как утверждает ереванская «Жоховурд», вопрос Мегри и Кафана обсуждался даже на недавнем заседании Совбеза Армении, причем участники прямо интересовались у Никола Пашиняна, правда ли, что Армения обязалась передать Азербайджану некоторые участки земли в районе Мегри и Кафана. Наконец, оппозиционные издания прямо обвиняют Пашиняна в том, что он-де намерен «отдать» Азербайджану не только Карабах, но и Зангезур, переименованный в Армении в «Сюник». И если на этом фоне Баку и Анкара обсуждают строительство трубопровода, никоим образом не приглашая к дискуссии Армению — это понятным образом подстегивает…нет, не дискуссию, а панику среди жителей Кафана и Мегри, Где не очень вникают в такие тонкости, как границы, транспортные коридоры и международное право, но слишком хорошо помнят, как из Кельбаджарского и Лачинского районов «рванули» те, кто во время оккупации резво заселялся в покинутые дома изгнанных азербайджанцев. А еще прекрасно помнят погромы азербайджанцев в самом Кафане, Мегри и Нюведи. Что тоже подстегивает здесь «чемоданную лихорадку» — со всеми вытекающими.

Нурани

Minval.az