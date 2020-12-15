Азербайджан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по газопроводу Ыгдыр-Нахчыван.

Документ подписан между министерствами энергетики двух стран.

Проект будет реализован азербайджанской госкомпанией SOCAR и турецкой компанией BOTAŞ.

Minval.az