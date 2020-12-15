Азербайджан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по газопроводу Ыгдыр-Нахчыван.
Документ подписан между министерствами энергетики двух стран.
Проект будет реализован азербайджанской госкомпанией SOCAR и турецкой компанией BOTAŞ.
Азербайджан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по газопроводу Ыгдыр-Нахчыван.
Документ подписан между министерствами энергетики двух стран.
Проект будет реализован азербайджанской госкомпанией SOCAR и турецкой компанией BOTAŞ.
Дата: 2020/12/15 17:33
Раздел: Важно
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