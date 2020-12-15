Расследование Human Rights Watch было проведено в связи с ракетными и артиллерийскими обстрелами азербайджанских городов, деревень и сел Агдамского, Бардинского, Физулинского, Гянджи, Геранбойского, Нафталанского и Тертерского районов, в том числе Гянджи