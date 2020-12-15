«Между Россией и Турцией были подписаны два протокола по Карабаху. Но прежде чем подписать договор, они были согласованы с Азербайджаном».

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая по вопросам бюджета в Великом национальном собрании Турции.

Отвечая на вопрос «Почему между Россией и Турцией были тайные переговоры без ведома Азербайджана?», министр отметил, что подобные обвинения необоснованны, никаких протоколов не было подписано тайно от Азербайджана.

Министр сказал, что вопрос размещения Турцией наблюдательных пунктов в Азербайджане находится в компетенции принимающей братской страны: «После определения Азербайджаном места, времени и численности контингента вопрос может найти свое решение».

Minval.az