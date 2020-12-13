Обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе в Карабахе, где 11 декабря было нарушение перемирия, нормализовалась, заявил командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

«Одиннадцатого декабря в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента. В настоящее время обстановка в этом районе нормализовалась. Российскими миротворцами ведется постоянный мониторинг ситуации и поддерживается взаимодействие с представителями армянской и азербайджанской сторон», — приводит РИА Новости слова Мурадова.

Minval.az