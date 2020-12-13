После объявления перемирия на основании заявления, подписанного 10 ноября 2020 года президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении, в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана в лесной местности остались некоторые армянские вооруженные формирования.

Как сообщили в пресс-службе Службы государственной безопасности и Министерства обороны, в армянских СМИ была распространена информация о том, что указанные вооруженные формирования заблудились в лесу.

Армянская сторона обратилась к командованию миротворческих сил РФ для их вывода с территории.

Азербайджанская сторона обеспечила все условия для вывода с территории указанных вооруженных формирований. В сложных погодных условиях военнослужащие российского миротворческого контингента прибыли на указанную местность и с помощью громкоговорителей обратились к находившимся в лесу армянским вооруженным формированиям и сообщили, что приняты необходимые меры для их эвакуации с территории.

Эти армянские вооруженные формирования не покинули территорию, наоборот, создали боевые позиции и в последние дни совершили террор и диверсии против лиц, осуществлявших гражданскую деятельность и военнослужащих. Так, в результате неожиданного нападения, совершенного армянами 26 ноября на военнослужащих Министерства обороны в селе Сур Ходжавендского района были убиты 3 наших военнослужащих, ранены 2 человека, 8 декабря в ходе проведения работ по установке оборудования связи недалеко от поселка Гадрут этого района погиб 1 военнослужащий, был тяжело ранен сотрудник компании «Azercell».

С учетом этого, СГБ была вынуждена провести антитеррористическую операцию на указанной территории.

Для некоторых армянских руководителей и армянских СМИ недопустимо выдвигать необоснованные обвинения в таких случаях против российских миротворческих сил и азербайджанской стороны.

Армянская сторона должна обеспечить выполнение положений трехстороннего заявления, поддержать соблюдение режима прекращения огня и мира, воздерживаться от провокаций со стороны оставшихся армянских вооруженных формирований или остатков вооруженных сил Армении, умышленного обострения ситуации и использования таких случаев во внутриполитических целях.

Придерживаясь положений трехсторонней декларации, Азербайджанская Республика продолжает свои усилия по обеспечению мира в регионе в тесной координации и сотрудничестве с миротворческими силами Российской Федерации.

Minval.az