«Переходящие границы дозволенного иранские политики должны проявлять уважение, говоря о президенте Эрдогане. Нападающие на нашего президента, который в трудные времена был другом Ирана, радуют врагов своей страны».

Об этом в Twitter написал официальный представитель Партии справедливости и развития (ПСР) Омар Челик, передает АПА.

Представитель ПСР отметил, что они осуждают негативные высказывания некоторых иранских политиков о президенте Турции: «Когда все молчали о санкциях и эмбарго, с которыми столкнулся Иран, против этого высказался только наш президент».

«Сегодня день — когда мы радуемся и находимся рядом с радующимися освобождению оккупированных земель наших азербайджанских братьев. Те, кто обеспокоен этим, демонстрируют свое мнение. Наш президент будет продолжать находится рядом с теми, на чьей стороне справедливость. Мы находимся рядом с Азербайджаном против армянской оккупации. Мы также будем продолжать защищать братский Иран от несправедливости», — отметил О.Челик.

Отметим, прочитанное Эрдоганом стихотворение о реке Араз на Параде Победы в Баку вызвало недовольство иранской стороны. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф осудил прочтение этого стихотворения Эрдоганом, посла Турции вызвали в МИД Ирана и потребовали объяснений. В то же время из-за этого шага иранской стороны посол Ирана был вызван в МИД Турции.

Minval.az