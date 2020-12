«Правительство и народ Пакистана всегда поддерживали Азербайджан и готовы оказать всестороннюю поддержку в ходе восстановления освобожденных районов и возращения вынужденных переселенцев на их исконные земли», — написал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи в своем Twitter.

«Для меня большая честь передать гуманитарную помощь местным властям, направленную правительством Пакистана для братского азербайджанского народа», — добавил посол, отметив, что он преисполнен гордости за крепкую пакистано-азербайджанскую дружбу.

Govt. & people of Pakistan have always stood by Azerbaijan and are ready to extend their full support during the reconstruction of liberated areas and rehabilitation of IDPs to their ancestral lands. @ForeignOfficePk @AzerbaijanMFA @HikmetHajiyev pic.twitter.com/sDV2kMCxAJ

— Bilal Hayee (@BilalHayee) December 11, 2020