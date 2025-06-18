На следующий день после удара Израиля по Ирану из Китая вылетел первый грузовой самолёт, затем последовали ещё два — из прибрежного города и Шанхая. Три рейса за три дня.

По данным отслеживания, все самолёты летели через север Китая, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, после чего исчезали с радаров, приближаясь к Ирану. Формально пунктом назначения значился Люксембург, но в Европу они, судя по маршруту, не направлялись.

Такие рейсы вызвали обеспокоенность: что именно Китай мог отправить Тегерану на фоне войны с Израилем? Эксперты отмечают, что Boeing 747 часто используют для перевозки военного оборудования по государственным контрактам.