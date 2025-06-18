В Азербайджане разрешат казино, но только на искусственных островах.

Член Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Бахруз Магеррамов заявил местным СМИ, что в Азербайджане казино будет разрешено исключительно на искусственно созданных территориях в соответствии с требованиями законодательства.

По словам депутата, соответствующие поправки вносятся в Гражданский, Уголовный и Административный кодексы, а также в шесть других законодательных актов. Согласно проекту изменений, казино смогут работать только на специально выделенных искусственных территориях, соответствующих требованиям, установленным уполномоченным исполнительным органом; Порядок организации и проведения азартных игр будет определяться уполномоченным госорганом; деятельность казино сможет осуществлять только юридическое лицо на основании лицензии с учетом мнения контролирующего органа.

Данные меры направлены на регулирование сферы азартных игр с учетом требований законодательства Азербайджана, отметил депутат.