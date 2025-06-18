Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Нью-Дели не намерен привлекать третьи стороны для урегулирования кашмирского конфликта с Пакистаном.

Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри.

35-минутная беседа состоялась по инициативе американской стороны. Как отметил Мисри, индийский лидер четко дал понять, что Индия никогда не обращалась за посредничеством в кашмирском вопросе, не делает этого сейчас и не планирует в будущем.

«Премьер-министр Моди подчеркнул, что по этому вопросу в Индии существует абсолютное политическое единство», — добавил представитель МИД.

Ранее администрация Трампа неоднократно предлагала свое посредничество для разрешения многолетнего конфликта.