Президент Турции раскритиковал позицию Франции по Нагорному Карабаху. Турецкий лидер напомнил, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ на протяжении 30 лет занимались лишь тем, что затягивали процесс урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

«Почему они так долго затягивали разрешение проблемы? Как только ситуация изменилась, начали звонить в Баку и Анкару. В Париже пытались контактировать с Турцией по данному вопросу, но мы не отреагировали, потому, что прекрасно осознаем истинные цели Парижа», — сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в четверг в Баку.

Президент Турции также осудил решение французских парламентариев о признании Нагорного Карабаха. «Это образование не признает даже Никол Пашинян, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон пытается провести через парламент подобную инициативу. Все говорит о том, что Макрон даже не научился политике», — сказал он.

Minval.az