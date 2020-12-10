Турция и ее жители не преследуют ненависти к армянскому народу.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в четверг в Баку.

«Все проблемы с руководством Армении», — отметил Эрдоган.

Он привлек внимание к тому факту, что на сегодня в Турции на заработках находятся более 100 тысяч граждан Армении.

Президент Турции далее прокомментировал вероятность открытия границы с Арменией.

«Если Ереван предпримет позитивные шаги в отношении Анкары, то мы откроем границы. У нас нет желания оставлять на постоянной основе закрытыми границы с соседней страной», — сказал турецкий лидер.

Minval.az