Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 декабря прибудет в Баку, сообщает TRT Haber.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 декабря прибудет в Баку, сообщает TRT Haber.
Дата: 2020/12/08 14:10
Раздел: Важно
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