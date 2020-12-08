Генеральная Ассамблея ООН призвала Россию «немедленно, полностью и без выдвижения условий вывести свои вооруженные силы из Крыма и безотлагательно прекратить временную оккупацию украинской территории».

Участники 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в понедельник, 7 декабря, приняли резолюцию по милитаризации Автономной республики Крым и города Севастополь, а также акватории Черного и Азовского морей.

Проект резолюции поддержали 63 государства, 17 выступили против, в том числе Армения, Беларусь, Китай, Кыргызстан и Россия, еще 62 воздержались.

В документе подчеркивается, аннексия Крыма «ухудшает архитектуру контроля над вооружениями».

Согласно резолюции, России следует прекратить призыв жителей Крыма в ВС РФ в нарушение международного гуманитарного права, а также отказаться от «милитаризации» полуострова.

Minval.az