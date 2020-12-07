Ереван и Баку проведут встречу по карабахскому урегулированию после стабилизации в зоне конфликта, анонсировал глава МИД Армении Ара Айвазян.

«Мы ждем в ближайшее время визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион, а также начала консультаций между посредниками и главами МИД (Армении и Азербайджана – ред.). В дальнейшем можно будет подготовить почву для начала нового переговорного процесса», — добавил Айвазян.

Армянский министр заявил, что у Еревана и Москвы сейчас есть некоторый осторожный оптимизм в плане возобновления диалога. И стороны должны сделать все возможное, чтобы не было повторения трагедии.

Minval.az