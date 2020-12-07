«Важнейший вопрос — обмен пленными. Будем всячески через наших миротворцев содействовать его скорейшему завершению», — сказал министр.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха все еще находится на выходе из горячей фазы, отметил Лавров.

«Мы только-только находимся на выходе из горячей фазы конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Хотел бы отметить важное значение, которое сегодня уже все вынуждены признать, того совместного заявления, которое было подписано премьер-министром Армении, президентом Азербайджана и президентом РФ 9 ноября, которое остановило войну и обеспечило договоренность, позволяющую и беженцам, и внутренне перемещенным лицам вернуться к своим очагам», — сказал Лавров.

Российское руководство приняло решение выделить дополнительный взнос в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК), который многие годы работает в Нагорном Карабахе, заявил Лавров.

«Мы всячески поддерживаем деятельность международных организаций, которые готовы вкладывать свои ресурсы, опыт и потенциал в восстановление мирной жизни в Нагорном Карабахе, — отметил Лавров. — В частности, российское руководство приняло решение о выделении дополнительного единовременного добровольного взноса в бюджет МККК, который многие годы работает как в регионе, включая Ереван и Баку, так и непосредственно в Ханкенди».