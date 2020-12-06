Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филип исходя из рекомендаций своих врачей в ближайшие недели вакцинируются от коронавирусной инфекции.

Об этом со ссылкой на источники сообщила британская газета Daily Mail.

94-летняя королева и ее 99-летний супруг сделают прививку вместе со всеми в своей возрастной группе старше 80 лет.

«Никаких привилегий касательно очередности вакцинации для королевской семьи делать не будут», — говорится в статье.

Также, предположительно, королева объявит о своей вакцинации публично, чтобы тем самым мотивировать население последовать ее собственному примеру. На данный момент Букингемский дворец и Даунинг-стрит публикацию газеты не прокомментировали.

Minval.az