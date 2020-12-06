Президент США Дональд Трамп допустил наличие у Соединенных Штатов «гиперзвуковых и гидрозвуковых» вооружений, не пояснив, что имеется в виду во втором случае.

Соответствующее заявление действующий американский лидер сделал в субботу, выступая перед сторонниками в штате Джорджия на мероприятии в поддержку республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, переизбирающихся в Сенат Конгресса.

«У нас сейчас самые лучшие, самые современные вооружения за всю историю нашей страны», — отметил Трамп на первой с момента проведения всеобщих выборов встрече со своими сторонниками. «У нас есть новейшие истребители, новейшие бомбардировщики, новейшие ракеты — гиперзвуковые ракеты. У нас есть гиперзвуковые и гидрозвуковые вооружения», — указал американский лидер. При этом Трамп не пояснил, что конкретно подразумевается под «гидрозвуковым» оружием, и лишь дал понять, что принцип его работы напрямую связан с водой.

«У нас все это есть. У нас есть ракеты, которые движутся в семь раз быстрее, чем любая другая ракета в мире», — заключил глава Белого дома. Ранее Трамп в комментариях относительно американских военных разработок неоднократно допускал оговорку, называя гиперзвуковые ракеты «гидрозвуковыми».

Minval.az