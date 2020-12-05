ВМС Великобритании сообщили, что в последние дни недели сопровождали и отслеживали движение девяти российских кораблей рядом с территориальными водами страны, передает РИА Новости.

Британские ВМС и ВВС постоянно отслеживают проходы российских кораблей и полеты российских самолетов вблизи Британии. Российские военные не нарушают границ, следуют в международных водах и воздушном пространстве. Все случаи сопровождения завершаются без инцидентов, что подтверждает британская сторона, постоянно отмечающая профессионализм действий россиян.

«Корабли Королевского военно-морского флота следят за значительным присутствием РФ недалеко от вод Великобритании… На протяжении двух последних недель восемь кораблей Королевского флота в ходе скоординированной операции от Ла-Манша и Кельтского моря до вод, близких к западному побережью Шотландии, внимательно отслеживали каждое движение русских, будь то вышедшая на поверхность подводная лодка, эсминец, корвет, патрульный корабль и сопровождающие их буксиры и суда снабжения», — сообщается в заявлении ВМС.

В частности, сообщается, что фрегат HMS Northumberland наблюдал за передвижениями российского противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» у западного побережья Шотландии, а группа из трех кораблей ВМС Британии сопровождала группу российских кораблей в Кельтском море. Помощь британцам в «скоординированной операции» оказывали французские ВМС.

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