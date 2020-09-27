Минздрав Армении бьет тревогу. С целью пополнения необходимого запаса крови ведомство призвало к добровольному донорству. Об этом говорится в заявлении, распространенном Министерством здравоохранения Армении.

В заявлении, которое приводит издание News.am, в частности, говорится:

«Уважаемые соотечественники, Министерство здравоохранения Армении надеется на вашу поддержку: с целью пополнения необходимого запаса крови призываем вас к добровольному донорству.

Группа крови и резус-фактор не имеют значения».

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