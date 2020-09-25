Лидер партии «Процветающая Армения» и одноименной парламентской фракции Гагик Царукян будет взят под арест. Решение об этом принял в пятницу суд общей юрисдикции Еревана.

Как сообщил журналистам адвокат Царукяна Самвел Дилбандян, суд постановил арестовать лидера партии “Процветающая Армения” на два месяца.

“Суд опубликовал заключительную часть решения, постановив арестовать Царукяна на два месяца”, — приводит его слова «Спутник».

Решение было ожидаемым, поэтому Царукян даже не явился в суд: он ожидал соглашения вердикта у Службы национальной безопасности, в следственный изолятор которой его собираотся поместить, сказал защитник.

Дилбандян заявил также, что защита Царукяна намерена опротестовать решение суда первой инстанции в Апелляционном суде.

Напомним, лидер ППА и один из крупнейших бизнесменов в стране обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах, а также в подкупе избирателей и присвоении крупных земельных участков. В июне в его особняке прошли обыски со стороны сотрудников Службы нацбезопасности, а парламент проголосовал за лишение его депутатской неприкосновенности. Однако ареста тогда так и не последовало.

Minval.az