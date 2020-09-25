Национальная чрезвычайная комиссия в области общественного здоровья Молдавии разрешила проведение театрально-концертных мероприятий и сельскохозяйственных выставок в соответствии с инструкцией о мерах по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

«Разрешено проводить мероприятия в театрально-концертных заведениях и домах культуры с присутствием зрителей. Количество зрителей не должно быть больше половины вместимости залов с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метра. Ношение масок обязательно на протяжении всего мероприятия, которое не должно превышать двух часов», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Также разрешено проведение специализированных сельскохозяйственных выставок, фестивалей и ярмарок в соответствии с инструкцией о мерах по профилактике и борьбе с COVID-19.

Minval.az