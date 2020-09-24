Эти 6 тактик вынудят вас потерять деньги. Интернет полон советов о том, как лучше инвестировать сбережения. «Спарк» разъясняет, как этого точно делать не стоит.

Хранить деньги дома

То, что делает большинство консервативных граждан, не желающих связываться ни с банками, ни с фондовым рынком. Однако это прямой путь к падению стоимости сбережений: их съест инфляция.

Ставки по банковским вкладам уже едва перекрывают инфляцию, хранить деньги дома — это потери. При этом какую-то часть, процентов пять от сбережений, все же нужно держать дома на срочные нужды.

Хранить все в одной валюте

Здесь все просто: если ваши деньги лежат в одной валюте, вы рискуете потерять часть при падении ее курса. Чтобы избежать этого, нужно раскладывать яйца по разным корзинам — тогда падение одной валюты будет компенсировано ростом других.

Обычно рекомендуется делать это в соотношении 40/30/30. Таким образом вы не потеряете деньги от скачков курсов».

Открывать вклад только в одном банке

Если с банком что-то случится — то вы сможете вернуть определенную сумму обратно. Если у вас много денег — нужно открывать вклады в разных банках в пределах той суммы, которую банк гарантирует вернуть вместе с процентами при наступлении стразового случая.

Вкладываться в сложные инструменты, которые вы не понимаете

В первую речь здесь идет о структурных нотах — гибридных ценных бумагах, доходность которых зависит от цены какого-либо базового актива. В их состав могут входить облигации, депозиты, фьючерсы, опционы. Доходность по последним двум инструментам непредсказуема.

Риски можно минимизировать, вложившись в структурные ноты с защитой капитала — но их доходность будет уже не такой привлекательной.

Словом, это рискованный и запутанный инструмент — вкладываться в него нужно, только если вы четко знаете, что делаете.

Инвестировать все в фондовый рынок

Вложения в инструменты фондового рынка — довольно рискованный путь: здесь можно не только немало заработать, но и потерять уйму денег. Даже если вы считаете себя гуру инвестиций, не стоит вкладывать в акции даже лучших компаний все сбережения — рыночная конъюнктура изменчива и может привести к снижению цены даже надежных активов.

Кроме того, нельзя все инвестировать во что-то одно — отрасль или компанию: это увеличивает и без того немалые риски. Особенно это касается низколиквидных компаний.

Вкладываться в многообещающие, но сомнительные проекты

Несмотря на многочисленные предупреждения и миллионы поучительных историй, всегда находятся люди, которые несут накопления в сомнительные конторы — финансовые пирамиды, «инвестиционные платформы» и прочие компании, предлагающие двух- и трехзначную доходность. Это самый верный способ не просто лишиться денег, а потерять вообще все. Столь же опрометчиво инвестировать, основываясь на советах непрофессионалов.

Minval.az