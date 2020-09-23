Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не планирует визит в Россию. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина.
«Она такого приглашения не получала», — приводит ее слова РИА Новости.
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не планирует визит в Россию. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина.
«Она такого приглашения не получала», — приводит ее слова РИА Новости.
Дата: 2020/09/23 22:35
Раздел: Бывший СССР
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