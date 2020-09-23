Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в России и СССР не проводилась разработка вещества группы «Новичок».

Она подчеркнула, что российское правительство много раз об этом заявляло.

При этом представитель ведомства добавила, что доказательства «российского следа» в ситуации с Алексеем Навальным отсутствуют.

«Мы неоднократно заявляли, что ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и конструкторских разработок под условным названием «Новичок» никогда не осуществлялось», — заключила Захарова (цитата по НСН).

Minval.az