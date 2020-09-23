На границе Азербайджана и Армении — новый всплеск напряженности, и вновь — в результате опасных провокаций армянской стороны. Накануне — залетевший на территорию Азербайджана и сбитый силами ПВО армянский тактический беспилотник, серия обстрелов, в результате которых один азербайджанский военнослужащий был убит, еще один получил ранения.

Нет сомнений, что вся эта провокационная активность Армении в азербайджанском приграничье — это настоящий ответ армянской стороны на программные заявления президента Ильхама Алиева в интервью азербайджанским СМИ, где глава государства прямо обвинил армянскую сторону в срыве переговоров.

Но есть еще одна сторона вопроса. Новую «игру с огнем» Армения затеяла по старому адресу — на Товузском направлении. То есть опять там, где от границы, ставшей линией фронта, рукой подать до экспортных азербайджанских трубопроводов. Причем как раз в те же дни, когда Россия вновь прозрачно намекает Европе на возможность использования своей «газовой дубины». Во всяком случае, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил об этом прямо. Отметив, что «СВР России фиксирует высокую активность некоторых западных стран по раскручиванию так называемого дела Навального. Становится все более заметным, что одной из главных мишеней этой кампании является «Северный поток — 2», и заявив, что усилия по блокированию данного маршрута под видом «наказания России за Навального» представляют собой типичный пример недобросовестной конкуренции за европейский рынок газа, а «Вашингтону крайне важно добиться закрытия этого проекта, который ставит под вопрос планы Белого дома по наращиванию поставок американского СПГ в Европу», Нарышкин продолжил: «Думается, что члены ЕС не будут действовать в отношении «Северного потока — 2» по принципу: «Назло бабушке отморожу уши». Тем более, что зиму обещают холодную, и газа потребуется много». То есть, если называть вещи своими именами, обозначил готовность России вернуться к тактике «газового шантажа» Европы.

Заявление Нарышкина прозвучало в то время, когда над российским трубопроводом «Северный поток — 2» действительно сгустились тучи. Строго говоря, этот трубопровод с самого начала вызывал недовольство США и серьезную обеспокоенность многих стран Европы, но тем не менее стройка шла, и в успехе своего проекта в Москве не сомневались. Но теперь ситуация изменилась коренным образом: в Берлине уже не исключают присоединения к санкциям против этой «трубы» на фоне дела Навального. А госсекретарь США Помпео прямо обещает сколотить коалицию против «Северного потока — 2». В результате международная группа IGP&I, в которую входят 13 клубов морских страховых компаний, предупредила своих членов о рисках, связанных с работой с судами, участвующими в «Северном потоке — 2» — в случае введения санкций США, заявили в IGP&I, перестраховывать никого не будут. А это очень плохой признак.

Излишне напоминать, насколько высоки для Москвы ставки. Экспорт газа — не только солидный доход, рисковать которым на фоне санкций и прочих неприятностей не хотелось бы. «Голубое топливо» для Кремля — это, напомним в который уже раз, и рычаг политического давления, и средство подкупа (Герхард Шредер — пример на все времена). Более того, до последнего времени в РФ были уверены, что их положению на рынке Европы ничего не угрожает — куда они с подводной лодки, то есть из российской «трубы», денутся?

Но теперь ситуация меняется, и в немалой степени — благодаря азербайджанскому проекту «Южного газового коридора». Этот трубопровод, напомним, уже «похоронил» газпромовскую «монополию» на рынке Турции, официально поставил точку на трубопроводе «Южный поток», а теперь готовится совершить энергетическую революцию в Южной Европе. Более того, к азербайджанским маршрутам уже присматриваются по другую сторону Каспия (тем более что технологии сжижения и разжижения газа позволяют в принципе обойтись без Транскаспийской трубы). А это еще хуже: многие экспортные проекты «Газпрома» завязаны на планы закупать у устья скважины, к примеру, туркменский газ и перепродавать его в Европе от своего имени. И если на этом фоне любимый и послушный «форпост» России — Армения начинает «игру с огнем» на Товузском участке границы, в непосредственной близости от трубопроводов, причем сразу же вводит в действие тактический БПЛА — это очень трудно списать на «совпадения».

А это уже меняет «прочтение» целого ряда горячих новостей. Сегодня на Южном Кавказе Азербайджан и Турция защищают не только собственную безопасность, но и то, что привычно именуется «энергетической безопасностью Европы». А это целый комплекс вопросов, от гарантий, что в доме среднестатистического европейца зимой будет тепло, а при повороте ручек на кухонной плите загорится газовая конфорка, до устойчивости политических властей перед «газовым шантажом». И вот это уже входит в явный клинч с нашумевшим заявлением Верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля: «Бывшие империи возвращаются. Речь, в частности, идет о России, Китае и Турции. И эта ситуация формирует для нас новые условия».

Намеренно воздержимся от подробного анализа взаимоотношений Европы с каждой из названных Боррелем в числе «бывших империй» стран. И не только потому, что жестокая реальность национального угнетения в Синьцзяне, Тибете, Внутренней Монголии не позволяет говорить о Китае как о «бывшей империи». Важно другое. В заявлении Борреля, вот уж вправду, как «океан в капле воды», отразилось то самое «евроразочарование» тем досадным обстоятельствам, что европейским политикам надо не только рассуждать о «единой Европе без разделительных линий», но и реагировать на жесткие и опасные вызовы. Европейский союз, хоть и ведет свою «родословную» еще от Европейского объединения угля и стали, но все же создавался в своем нынешнем виде на волне эйфории от падения Берлинской стены, когда политологи рассуждали о «конце истории», а на гребне волны во всяком случае в евроструктурах оказывались политики, готовые всерьез рассуждать о том, что глобальное противостояние ушло в прошлое, войны — это пережиток, и стоит только донести до всех светлые европейские идеи мира, диалога, прозрачности и прав человека, как все мировые проблемы будут решены.

Но сегодня, на фоне аннексии Крыма, Скрипалей, Навального, вмешательства в выборы, европейские политики неожиданно для себя осознают: еще ничего не закончилось. И до всеобщего царства гражданского мира, дипломатии и прав человека еще ой как далеко, а пока надо решать те же задачи, что и в годы «холодной войны» второй половины ХХ века. И в результате европейская демократия порой напоминает этакую юную даму, выпускницу элитных школ и колледжей, которая в шляпке и туфлях на шпильках внезапно оказалась в неблагополучном криминальном районе. И с удивлением обнаружила, что мир устроен совсем не так, как это ей представлялось на лужайке фамильного летнего домика.

А это значит, что сегодня реальная политическая ситуация для стран Евросоюза определяется как раз в товузском приграничье. И именно отношение к новой провокации Армении становится для нынешней европейской элиты еще и тестом на адекватность и готовность понимать и защищать собственные интересы. Которые в реальности защищают сегодня азербайджанские солдаты и пограничники.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az