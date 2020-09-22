Президент ООН Владимир Путин впервые с 2015 года выступил на Генеральной ассамблее ООН.

Говоря о пандемии коронавируса, он предсказал «долгое» восстановление мировой экономики и рост безработицы. И отдельно напомнил про российские инициативы «зеленых коридоров» для поставок товаров первой необходимости, в том числе в те страны, которые находятся под международными санкциями. Отдельно Путин тут же предложил «расчистить» мировую торговлю от «нелигитимных санкций», не уточняя, какие санкции и в отношении кого имеются в виду.

«В целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могла бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», – приводит его слова «Настоящее время».

Путин также пожаловался на «дефицит доброты и гуманизма» на «межгосударственном, официальном уровне», который, по его словам, нередко существует сейчас. «В здравоохранении, как в экономике, надо снимать ограничения», – подчеркнул он. И тут же заметил, что Россия оказывает много помощи другим странам, в том числе в области здравоохранения и борьбы с коронавирусом.

«Накопленный клинический опыт российских врачей позволил России первой в мире зарегистрировать вакцину Sputnik V, доказавшей свою надежность, безопасность и эффективность», – прорекламировал он российскую разработку.

Также президент РФ предложил бесплатно поставить российскую вакцину сотрудникам ООН:

«Россия готова оказать ООН всю необходимую помощь и предоставить организации бесплатную вакцину для вакцинации сотрудников», – сказал Путин.

Он также потребовал запрещения размещения оружия в космосе и продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), срок действия которого истекает в 2021 году. Россия, по его словам, предлагает на будущее заключить «юридически обязывающий международный документ о запрете на размещение оружия в космосе».

«Мы рассчитываем на взаимную сдержанность в развертывании новых ракетных систем. Добавлю, что уже с прошлого года Россия объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира – до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться Соединенные Штаты Америки. Мы, к сожалению, пока не слышим реакции на наше предложение ни от американских партнеров, ни от их союзников», – заявил он.

Путин также пообещал по окончании пандемии коронавируса провести встречу глав пяти ведущих мировых держав, членов Совета Безопасности ООН, которая позволит «подтвердить общие договоренности о безопасности». Он отдельно похвалил работу ООН и Совет Безопасности при этой организации и подчеркнул важность права вето в Совбезе ООН, которое имеют пять ядерных держав – победительниц во Второй мировой войне. Он заметил, что именно инструмент вето в Совбезе предотвращает конфликты, в том числе военные, между крупнейшими странами.

«Этот инструмент работает в отличие от печального опыта Лиги Наций», — заметил Путин.

Minval.az