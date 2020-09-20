19 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении «Абшерон» на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева. А затем дал интервью журналистам трех ведущих телеканалов — AzTV, ITV и Real. Как того и следовало ожидать, в беседе с журналистами большое внимание было уделено азербайджанской нефти, ее истории, настоящему и будущему. Но не только. Грамотная нефтяная стратегия позволила Азербайджану регат многие задачи в самых разных сферах, от дипломатии и социальной политики до экологии и восстановления исторической памяти.

Впрочем, расскажем по порядку.

Запуск месторождения «Абшерон» — событие во многом уникальное. Как напомнил глава государства, «впервые контракт по газовому месторождению «Абшерон» был подписан с зарубежными партнерами еще в конце 1990-х годов», причем азербайджанские геологи, в частности Хошбахт Юсифзаде, были абсолютно уверены в том, что на этом месторождении имеются достаточно большие запасы газа. Но, к сожалению, первый контракт был вскоре расторгнут — пробуренная скважина оказалась пустой. Хошбахт Юсифзаде, которого президент назвал в своем интервью выдающимся геологом, сказал, что место скважины выбрано неправильно, пытался убедить зарубежных партнеров внести в свою рабочую программу некоторые поправки, но его не послушали. «Хотя в мире нет человека, знающего Каспийское море так, как Хошбахт Юсифзаде» — отметил президент Ильхам Алиев. Тем не менее в Баку были уверены, что месторождение «Абшерон» таит в себе большие запасы газа.

И теперь на месторождении «Абшерон» начинается новая жизнь. «Я рад, что компания Total пришла к такому же мнению, были подписаны соответствующие документы с SOCAR, после чего были проведены практические работы и открыто крупное газоконденсатное месторождение. Именно Хошбахт муаллим первым сообщил мне об этом важном событии,» — подчеркнул глава государства. Запасы газа здесь составляют 350-360 миллиардов кубометров газа (и президент уверен: на самом деле их больше), и еще 100 миллионов тонн конденсата – продукта, равного сырой нефти. Президент Ильхам Алиев отметил: «Таким образом, Азербайджан и впредь будет надежным поставщиком газа».

Месторождение «Абшерон» — новые перспективы

Это важное событие само по себе. Строго говоря — и глава государства тоже напомнил об этом в своем интервью — уже после открытия месторождения «Шахдениз» Азербайджан заявил о себе как экспортер не только нефти, но и газа. Более того, нельзя не заметить, как нарастает в Европе «газовое» соперничество и как растет потребность не просто в природном газе, а именно в его надежных поставках, не сопряженных с политическими рисками. Опыт «газовых войн», когда поставки «голубого топлива» использовались Москвой в качестве средства политического давления, избавил многих европейцев от иллюзий. И вряд ли имеет смысл напоминать, что для Азербайджана это означает и приток в казну «газодолларов» (или «газоевро»), гарантии политической безопасности и существенное укрепление экономического базиса для политического сотрудничества с ЕС. Но не только.

Прежде всего, глава государства отметил: часть газа с месторождения «Абшерон» будет направлена на внутренние нужды. А это и газификация, которая теперь достигла в Азербайджане 96%, и главное, промышленность, в том числе, вернее, прежде всего ненефтяная. Это, если угодно, «энергетическая устойчивость» страны, которой могут похвастать далеко не все экспортеры углеводородов. И, наконец, есть и «инженерное» измерение — и отправка несколько недель назад опорного блока на месторождение «Карабах», и технологические инновации на месторождении «Абшерон» показывают: Азербайджан приступает к сооружению сложных установок и платформ на своих месторождениях нефти и газа. Что уже само по себе — существенный «инженерный локомотив».

Наконец, как отметил глава государства, с открытием «Абшерона» начнется новая жизнь на «Нефтяных Камнях» — уникальном «городе на сваях», основанном еще в 1949 году.

«Нефтяное измерение» независимости

Поясним. 20 сентября азербайджанские нефтяники отмечают свой профессиональный праздник. Он «привязан» к годовщине подписания Контракта Века и старта «третьего нефтяного бума». Героический труд нефтяников всегда был в большом почете в нашей стране. Экономический «рывок» нашей страны, геополритические проекты уровня экспортного трубопровода «Баку-Тбилиси-Джейхан» и Южного газового коридора — все это и в прямом, и в переносном смысле начинается на нефтяных промыслах. Где сегодня своя модернизация, свои инновации и свои грандиозные перемены.

Но вместе с тем понятно и другое. Сегодня нефть и газ, главное богатство Азербайджана, служит нашей стране, нашему народу, но так было далеко не всегда. Об этом напомнил в своем интервью президент Ильхам Алиев: «Азербайджан – это страна, которая в середине XIX века впервые начала добывать нефть промышленным способом. В середине ХХ века именно в Азербайджане нефть впервые стала добываться на морских месторождениях». Однако отметил глава государства и другое: в те годы «нефть, добываемая в Азербайджане, не служила интересам азербайджанского народа. Абсолютно уверен, что если бы мы в то время были независимой страной, то Азербайджан мог стать богатейшей страной мира. Но мы не были независимыми. Правда, богатые нефтяные магнаты в то время расходовали часть полученных доходов на благотворительность, в особенности Гаджи Зейналабдин Тагиев, Мухтаров, Асадуллаев». Более того, как отметил президент, «если бы в то время, в 1920 году Азербайджан не утратил государственной независимости, то опять же мог стать одной из богатейших стран. Потому что нефть, добываемая в то время в Азербайджане, составляла значительную часть нефти на мировом рынке. Но в 1920 году независимость была утрачена, и азербайджанская нефть вновь не помогала азербайджанскому народу». Как подчеркнул глава государства, «в то время азербайджанская нефть эксплуатировалась. Азербайджанские нефтяники внесли особый, исключительный вклад в Победу советской армии во Второй мировой войне, так как Азербайджан обеспечивал 80 процентов топлива и 90 процентов смазочных масел, в Азербайджане производилась военная техника. В этой войне погибли более 300 тысяч представителей Азербайджана». Но при этом роль Азербайджана в победе над Гитлером предавалась забвению. Президент Ильхам Алиев напоминал: «Азербайджан внес незаменимый вклад в Победу Советского Союза во Второй мировой войне – и здесь, в тылу, и на передовой». Глава государства напомнил о 416-й Таганрогской дивизии и о том, что именно ее бойцы освободили от фашистов Ростов, под Моздоком не позволили гитлеровцам прорваться к Баку, а азербайджанский офицер Меджидов водрузил знамя Победы над Брандербургскими воротами в Берлине. «Но это есть в книгах по истории? Нет. У кого ни спроси, абсолютное большинство не знает этого. Почему? Потому что героизм азербайджанцев стирали из истории» — подчеркнул глава государства. Напомнил президент Азербайджана и о другом: «Еще в последние годы существования Советского Союза в отношении Азербайджана была проявлена большая несправедливость. В частности, палач азербайджанского народа Горбачев и его подручные с ненавистью относились к Азербайджану. С чувством большой ненависти относились не только к азербайджанцам, но и ко всем мусульманам. Я точно это знаю. В результате через две недели после отстранения Гейдара Алиева из Политбюро армяне подняли вопрос об отделении Нагорного Карабаха от Азербайджана и присоединении его к Армении. Фактор Гейдара Алиева не позволял им поднять голову».

Напомнил глава государства и о другом. К моменту распада СССР в глубоком упадке в Азербайджане находилась нефтяная сфера. В стране, которая сегодня входит в число ведущих мировых экспортеров газа, не хватало «голубого топлива» для собственных нужд. В ужасающем состоянии находилась инфраструктура.

Сегодня все это уже в прошлом. Президент Ильхам Алиев напоминает: «Посмотрите, какую работу мы проводим в период независимости, которой еще не исполнилось 30 лет. Сегодня азербайджанская нефть полностью служит интересам азербайджанского народа, не только гигантские нефтегазовые проекты, но и все остальные отрасли. Сейчас Азербайджан занимает самые передовые места во всех рейтингах. Проводимая в Азербайджане политика в области инфраструктуры, реализация инфраструктурных проектов приводятся в качестве примера. В советское время в наших горных районах газовых коммуникаций не было. Мы проложили первые газовые линии в Дашкесан, Гядабей, Лерик. В то время азербайджанский газ транспортировался в другие республики, при том, что в некоторых местах республики газа не было. В настоящее время газификация составляет 96 процентов. По оценке, анализу инфраструктурных проектов сегодня мы занимаем передовые места в мире. Давосский форум удостоил Азербайджан 11-12-го мест в области авиатранспорта, железнодорожного транспорта. По качеству дорожной инфраструктуры мы находимся на 27-м месте в мире. Другие наши проекты социальной инфраструктуры – в период независимости было построено и отремонтировано 3700 школ. А в каком состоянии эти школы были до независимости. Построено и оснащено самым современным оборудованием более 700 больниц. Мы стали космическим государством, реализуем гигантские нефтегазовые проекты. Не только в экономической и промышленной сфере. Посмотрите, в области спорта. Мы занимаем 14-е место по количеству медалей на Олимпийских играх. Разве можно было представить это в советское время? Если бы в то время кто-либо сказал, что что-то из этого возможно, его, наверное, высмеяли. Вот преимущество независимости. Мы живем в свободной независимой стране, являемся хозяевами своей судьбы. Наши природные ресурсы служат интересам азербайджанского народа».

Успешно решаются в нашей стране экологические проблемы. Как напомнил глава государства, в годы существования СССР «Баку, Абшеронский полуостров, Сумгайыт преподносились как зоны экологического бедствия, и фактически экологическая катастрофа существовала. Сегодня многие события забываются. Но самой загрязненной нефтью нашей территорией была Бибиэйбатская бухта. Сейчас Бибиэйбатская бухта превратилась в зону прекрасных парков, отдыха. Поселок Бибиэйбат фактически отстроен заново». Преобразился поселок Балаханы. На месте печально известной балаханской свалки — прекрасный парк. Еще одной зоной экологического бедствия было озеро Беюкшор — а сегодня там бульвар, на самом озере появились птицы. На месте пропитанного нефтью и гудроном Черного города — современный и благоустроенный Белый город. Часть экологической программы — модернизация НПЗ, где теперь будет производиться «чистый» бензин. Как напомнил президент, «Сумгайыт считался, возможно, самым загрязненным городом в Советском Союзе, а сегодня это один из самых чистых городов. Все это сделали мы, потому что это жизнь нашего народа, здоровье наших детей, грядущего поколения. Но разве на это обращали внимание во времена царской России, в советский период? Нет. Только план, только добыча, только эксплуатация, даешь нефть, даешь газ. А как же жизнь людей, их быт, здоровье?» После чего подчеркнул: «После избрания президентом я сказал, — это было одно из первых моих заявлений, — что мы должны превратить «черное золото» в человеческий капитал, служить людям. В этой области нам необходимо прежде всего учитывать человеческий фактор, так как нефть для нас – не самоцель, это – средство для создания лучшей жизни, лучших условий, построения лучшей страны, и мы делаем это».

А это все — солидная «информация к размышлению», как успешно работает на страну нефть во время независимости. И при условии продуманного нефтяного менеджмента и системы реинвестирования нефтедолларов. А тем временем в мире до обещанной экоактивистами и персонами типа Греты Тунберг «постнефтяной эры» еще настолько далеко, что об этом вряд ли стоит говорить всерьез. А в Азербайджане успешно реализуются масштабные нефтегазовые проекты. Разрабатывается «Центрально-Восточное Азери», которое должно «компенсировать» падение нефтедобычи на блоке АЧГ. Растут объемы газа, поставляемые в Турцию по TANAP, туда же будет направлена значительная часть газа «Абшерона». «На подходе» — богатое нефтяное месторождение «Карабах», которое сыграет важную роль в поддержании стабильной нефтедобычи в Азербайджане. Мелководная часть «Абшерона» также имеет большие перспективы — через несколько месяцев там начнутся буровые работы; Еще один перспективный проект — «Умид — Бабек», который SOCAR реализует самостоятельно, без участия иностранных партнеров. И все это показывает: через 26 лет после подписания Контракта века интерес к азербайджанской нефти не падает, а как раз наоборот, растет. А значит, будут расти и те «дивиденды», которые получает от нее Азербайджан, «трансформируя» их не только в экономические, социальные и инфраструктурные проекты, но и в рост своего политического влияния и военной мощи. Что более всего необходимо для решения главной задачи — восстановления своей территориальной целостности.

Карабах: президент Азербайджана раскрывает карты и предупреждает Армению

Президент Ильхам Алиев в своем интервью сделал несколько заявлений по Карабаху, которые с полным правом можно назвать и сенсационными, и программными. «Я негативно расцениваю нынешнее состояние переговоров. Считаю, что азербайджанский народ полностью согласен со мной, — отметил глава государства. — Переговоры практически не ведутся. Я сказал, что мы не будем участвовать в переговорах ради имитации. Это не означает, что мы отказываемся от переговоров, это означает, что мы не хотим участвовать в по-своему хитрой политике Армении. Наше участие в переговорах, проводимых для видимости, будет соответствовать сути данной видимости. Руководитель Армении фактически нарушил – не нарушает, а нарушил – переговорный процесс, потому что их абсурдные заявления, провокационные шаги делают переговоры бессмысленными. К сожалению, нынешнее руководство Армении не осознает этой ответственности. Они не способны правильно проанализировать, к чему могут привести эти шаги». При этом глава государства отметил, что «в Армении есть рационально мыслящие люди, политики. Эти политики уже сами поднимают данный вопрос и доводят до общественности Армении свои мысли о том, что сегодняшнее руководство Армении ведет страну в пропасть». Только вот этого недостаточно. Как напомнил президент Ильхам Алиев, два года назад, когда в Армении произошел государственный переворот, и новая власть стала выступать с обнадеживающими заявлениями по Карабаху, Азербайджан просили «дать им время». Но теперь «абсурдные мысли, озвученные премьер-министром Армении в прошлом году, нанесли серьезный удар по переговорному процессу. Заявив «Карабах – это Армения», он не только распространил на весь мир ложь, это продолжается и одновременно делает переговорный процесс бессмысленным. Если он считает, что Карабах – это Армения, то о чем тогда можно говорить? Если он считает, что Карабах – это Армения, — хотя весь мир отверг эту абсурдную мысль, — то о каком мирном договоре может идти речь. То есть это была политическая провокация». Как продолжил президент Ильхам Алиев, «вторая политическая провокация заключалась в том, что Азербайджан должен проводить переговоры не с Арменией, а с Нагорным Карабахом. Это означает изменение формата, на что, мы, конечно, никогда не можем согласиться, так как с этим марионеточным режимом криминальной хунты у нас не может быть никаких контактов. В то же время сопредседатели Минской группы также, конечно, никогда не согласились бы с этим». Как подчеркнул глава государства, «эти заявления фактически дают основание сказать, что Армения вышла из переговоров – не мы, а Армения. В таком случае если мы скажем, давайте начнем или продолжим переговоры, это будет просто безответственностью. Мы не должны обманывать самих себя, свой народ». Напомнил и о других противоправных действиях Армении: «Армения проводит незаконное заселение. Это противоречит всем международным конвенциям. Им не хватает ума, у них нет опыта, знаний – они делают это демонстративно. Это полностью противоречит Женевской конвенции, это – преступление. Привозить откуда-то людей и расселять их на оккупированных землях – преступление. Режим Пашиняна делает это сознательно. Это – провокация, нас втягивают в провокацию. В интернете показывают, что из Ливана перебралась какая-то армянская семья, делает там какую-то работу. Кроме того, в нашем древнем историческом городе Шуше якобы проводят церемонию инаугурации так называемого «руководителя» пресловутого режима. Это – очередная провокация. Это – откровенное оскорбление для нас. Они считают, что мы будем это терпеть?»

После чего президент Азербайджана озвучил жесткое предупреждение. Вспомнив о нашумевших «семи условиях Пашиняна», глава государства заявил: «Во-первых, кто ты такой, чтобы говорить с нами на языке условий. Если мы захотим говорить с ним на языке условий, то его политическая жизнь будет недолгой. Я сказал, что мы отвергаем эти абсурдные условия. Но у нас есть одно условие: они должны полностью и безоговорочно покинуть наши земли, как это отражено в резолюциях Совета Безопасности ООН. Проводят там какие-то комедийные учения. То есть каждый шаг является открытой провокацией против нас. Июльская провокация. Это уже вооруженная провокация, и ни для кого не секрет, что ее начала Армения. Высокопоставленное официальное лицо одной из стран-сопредседателей Минской группы уже открыто заявило об этом. Я говорил и тогда, говорю и сегодня: у нас нет никаких военных целей на территории Армении, при желании мы могли бы перейти на территорию Армении, у нас были для этого все военные возможности. Но мы не сделали этого, потому что в нашей военно-политической концепции этого нет, если против нас не будет совершена серьезная провокация. Если будет совершена, то никаких ограничений для нас не будет, пусть каждый знает это. Никаких ограничений. Если они игнорируют международное право, то почему мы должны его соблюдать, мы тоже будем игнорировать, но все это плохо закончится для них». Провел небольшой «военно-стратегический ликбез». Напомнив об успешной Гюннютской операции, которую Армения первоначально попыталась «замолчать», президент Ильхам Алиев отметил: «, без единой потери заняла важные стратегические высоты, мы укрепили свои позиции. Армяне очнулись и увидели, что мы уже там. Они не осмелились, побоялись вытеснить нас оттуда. Дорога, ведущая из Армении в Нагорный Карабах, уже находится под нашим контролем». Глава государства убежден: провокация в июле нынешнего года в Товузе была попыткой Пашиняна взять реванш, и она тоже не удалась: «Ни на сантиметр не смогли вторгнуться. Мы нанесли им сокрушительные удары. Некоторые из этих ударов были показаны в интернете. Их опорные пункты были уничтожены точным огнем. Еще раз хочу сказать: для перехода на территорию Армении у нас уже нет никаких военных препятствий. Меня неоднократно информировали в течение дня. По одному моему слову азербайджанская армия вошла бы на территорию Армении. Но мы не сделали этого. Мы – ответственная страна. Это, во-первых. Во-вторых, у нас пока нет никаких целей на территории Армении. Но если провокации будут продолжаться, то мы, конечно, пересмотрим нашу политику».

Как продолжил президент Ильхам Алиев, «теперь они пытаются преподнести это поражение как победу. Но спрашивается, если это победа, то где она? В чем она заключается? Это, во-первых. Во-вторых, если это победа, то почему вы обращаетесь в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)? Почему поднимаете шум? Почему пытаетесь привлечь Организацию Договора о коллективной безопасности? Считаю, что одна из причин их провокации заключалась в том, чтобы прозондировать, какой будет реакция их союзников в Организации Договора о коллективной безопасности. Потому что они готовятся к новой большой войне. У нас есть оперативные разведданные». И подвел итог: «И это не вышло. Организация Договора о коллективной безопасности не выступила ни с каким заявлением, лишь дала комментарий. Увидев, что их попытки провалились, они отступили». После чего отметил: «Это еще раз говорит о том, что Армения – агрессорское государство. Их ненависть к Азербайджану, азербайджанцам проявляется и вот в этой грязной политике. Еще раз хочу сказать и хочу предупредить их, что если они не откажутся от своих грязных планов, то последствия для них будут очень тяжелыми. Они готовятся к новой войне. Идет концентрация их сил недалеко от линии соприкосновения. Мы все видим, все отслеживаем. Отслеживаем все их действия. Конечно, мы будем обороняться. Так же, как оборонялись в Товузе, будем обороняться во всех остальных направлениях. Товузские события стали очередным уроком для них. Если хотят получить новый урок, то мы готовы к этому».

Дипломатические реалии: друзья и враги

Более того, это предупреждение глава государства озвучил на показательном политическом фоне. Прежде всего, очевидно, что Армения, агрессивное государство, которое спонсирует терроризм, представляет угрозу для всех. А Азербайджан противопоставляет этой угрозе не только армию, но и успешную дипломатию. Это проявился во время скандала с поставками оружия в Армению из Сербии и России. «Может возникнуть вопрос: откуда мы узнали о поставке оружия им из Сербии и России. В особенности, из Сербии. Конечно, мы узнали об этом из надежных источников. В эти страны по дипломатическим каналам были отправлены сигналы по данному вопросу. В то же время у меня состоялся телефонный разговор с президентами обеих стран, и я выразил свою обеспокоенность» — отметил глава государства. Президент Ильхам Алиев высоко оценил позицию Грузии: «Грузия не позволила перевозить через свою территорию оружие в Армению. Именно поэтому транспортные самолеты поставляют оружие в Армению через территории прикаспийских стран и воздушным путем. Грузия повела себя как очень надежный партнер. Хочу выразить признательность правительству Грузии за это. Могу сказать, что в лице правительства Грузии мы видим надежного партнера и друга». Отметил и другое: «Но правдой является и то, что армяне, проживающие в Армении и Грузии, а также этнические армяне, скрывающиеся под грузинскими фамилиями, всячески пытаются нанести удар по грузино-азербайджанским связям. Источником некоторых событий провокационного характера, произошедших в Грузии в прошлом году, также является мировое армянство. Их основная цель – нарушить грузино-азербайджанские связи. Но они не добьются этого, так как, еще раз говорю, мы – надежные партнеры и открыто обсуждаем все вопросы. Азербайджан всегда находился рядом с Грузией. Не хочу сейчас перечислять эти исторические факты. Но Азербайджан всегда выступал за развитие, благосостояние, стабильность в Грузии. Но посмотрите, как ведет себя Армения. Проживающие в Грузии некоторые местные армяне при подстрекательстве руководства Армении занимаются там поджигательской деятельностью. Они проявляют склонность к сепаратизму. Исподтишка ведут там работу провокационного характера, идеологическую работу. Разве Армения проявляет искреннее отношение к Грузии? Нет. Они выдвигают необоснованные претензии к грузинским церквям. Арменизируют исторические памятники в регионе, где проживают армяне. Не проявляют там должного уважения к государственным символам Грузии. Одновременно Армения всегда голосовала в ООН и в других международных организациях против Грузии. В вопросах территориальной целостности всегда выступала против Грузии». И резюмировал: «Считаю, что сегодня грузинский народ хорошо знает, кто его друг, а кто – враг». Впрочем, различать друзей и врагов надо не только Грузии. Армения, как отмечалось, активно наводит мосты со многими мусульманскими странами, недавно глава ее МИДа посетил Египет. И теперь президент Азербайджана напоминает: «мусульманские страны должны знать, что Армения совершила геноцид против мусульманских религиозных памятников на оккупированных землях. Посмотрите, в каком состоянии находятся наши мечети. Разве в мусульманских странах не знают, что армяне содержат в наших полуразрушенных мечетях скот, свиней, коров. Разве это не оскорбление для мусульманского мира? Поэтому каждое официальное лицо мусульманской страны, пожимая запачканную в крови азербайджанского народа руку официального представителя Армении, должно представить эту картину». Как продолжил президент Азербайджана, официальные представители Армении, находясь в Европе, чтобы добиться позитивного отношения европейцев к ним, играют на исламофобии: «Мы, мол, живем в окружении мусульман. Три наших соседа – мусульманские страны. Мы являемся народом, хранящим здесь, в этом регионе христианство. Находящиеся в нашем окружении мусульманские страны – враги. Да, Турцию и Азербайджан Армения считает врагами. Но в связях с Ираном всегда лицемерно говорит о дружбе. Как это возможно? Что это за дружба? Разрушаешь, сносишь, оскверняешь мусульманские мечети, содержишь там коров, свиней, задеваешь достоинство мусульман, а потом говоришь давайте дружить? Я такую дружбу не понимаю». После чего озвучил обращение: «Еще раз хочу сказать руководителям всех мусульманских стран: Армения вам не друг. Во-вторых, какие интересы могут быть в Армении? Это – неуспешная страна. Ей только одно международное название – Fail state. Неуспешная страна. Экономика пала, рынок ограничен, население сокращается, непривлекательна для каких-либо инвестиций. Не вкладывает инвестиций ни в какую страну. Эта страна – транспортный тупик. Какие могут быть интересы? Если такие шаги предпринимаются в связи с какой-то ситуацией, назло кому-то, то это вызывает лишь сожаление».

И, конечно же, большое внимание было уделено братским связям Азербайджана и Турции. «В первую очередь хочу еще раз выразить признательность моему дорогому брату Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Его однозначные, открытые и резкие заявления после товузских событий обрадовали нас, азербайджанский народ. Они еще раз показали, что Турция всегда находится рядом с Азербайджаном. Это стало очередным проявлением турецко-азербайджанского единства, братства. В то же время другие официальные лица – председатель Великого национального собрания Турции, министр обороны, министр иностранных дел Турции, другие наши братья неоднократно демонстрировали солидарность с Азербайджаном, выражали ему поддержку. Это еще раз показывает, что Турция находится на стороне справедливости, правды, своих братьев. Мы тоже всегда находимся рядом с Турцией и во всех вопросах – это уже знают и в Турции, и в Азербайджане, и во всем мире – будем находиться рядом с ней, будем вместе. Наше единство является нашим большим достоянием» — подчеркнул глава государства. После чего отметил: «С Турцией нас объединяют общая история, общие этнические корни, религия, язык, культура. Это – большое достояние. На основе этого достояния мы построили прочные связи во всех сферах – в политической, экономической, энергетической, транспортной, культурной, военной. Именно поэтому в последнее время торговый оборот между нами стремительно растет. Среди зарубежных стран самые крупные инвестиции Азербайджан вложил в Турцию, а самые крупные иностранные инвестиции в Азербайджан вложила Турция, и этот процесс продолжается. Связи между людьми находятся на самом высоком уровне. Поэтому данные события еще раз продемонстрировали миру эти реалии. Мы и без того знали это — и в Турции, и в Азербайджане. С каждым годом наши связи укрепляются, ежегодно в этот двусторонний формат включаются новые темы. Сегодня нет такой сферы, где бы мы не взаимодействовали и не оказывали поддержки друг другу».

Без сомнения, многие озвученные президентом Ильхамом Алиевым тезисы еще станут предметом тщательного анализа и комментариев экспертного сообщества. Но уже сегодня, по «горячим следам», очевидно: президент Ильхам Алиев не просто дал интервью, где озвучил программные тезисы и обозначил приоритеты. Он, если угодно, представил аудитории новые реалии Азербайджана — те, которые могли быть осуществлены только в условиях независимости, при наличии продуманной стратегии и государственного мышления. И именно это стратегическое планирование и государственное управление в гораздо большей степени, чем нефть сама по себе, сделали возможными те достижения Азербайджана, о которых говорил президент.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az