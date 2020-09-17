У людей творчества нереализованная страсть сублимируется в неординарные формы самовыражения, и это еще раз доказывает, что энергия никогда не исчезает, а переходит в новые формы. В политике все аналогично, нереализованные цели имеют обыкновение трансформироваться. Зачастую носители дерзких идей, впадая в ярость от провалов, оказываются в роли злодеев.

Последнее признание президента США Дональда Трампа относительно нереализованной им цели об устранении сирийского лидера Башара Асада лишь подтверждает, насколько неконтролируемой бывает экзальтация у людей, облеченных властью. Она нередко приводит к торжеству людоедского инстинкта, что само по себе опасно не только для одной высокой персоны, одной страны, но и для всего человечества.

Случайно ли произошло то, что Трамп в преддверии судьбоносного момента, а никто не оспорит, что вторая президентская гонка для героя эпичного сюжета именно из этой серии, решил признаться в причастности к еще одному преступному плану, который, к счастью, провалился?

Хозяин Белого дома впал в обезоруживающую откровенность только ради голосов. В глазах обманутой массы он до сих прикрывается деланой печалью о жертвах химической атаки войск Асада против мирных сирийцев. Атаки, которой не было. Но была циничная и провалившаяся голливудская постановка с белыми касками, которая стала еще одним позором западных политтехнологов.

Возможно, признание очень даже банально само по себе, но полностью соответствует поведенческой норме человека, движимого американской мечтой. Именно таким образом Трамп олицетворяет духовную мощь своей нации, усиленно работая над собственным проектом возвращения Америке ее прежней мощи.

Говорят же деньги и власть не меняют людей, а просто обнажают их сущность, показывают, кто они есть на самом деле. Трамп, строго следуя традициям истеблишмента, демонстрирует, как добивается поставленных целей.

Катастрофы удалось избежать благодаря участию взвешенного человека, военного, между прочим. Трамп сегодня не перестает поливать грязью генерала Джеймса Мэттиса, все время с поводом и без принижает и оскорбляет его достоинство. Но будь у него обыкновенный такт, молчал бы. Как никак, экс-министр обороны предотвратил позорный план, от которого в 2017 году Трамп всячески открещивался.

Мало того, что сегодня президенту хватает «изобретательности» обнажить преступную сущность своих намерений и замыслов, он еще и поносит человека, который как минимум дважды предостерегал своего бесшабашного босса от реализации плана большой войны в заливе.

Не от того ли Трамп вымещает зло на бывшем соратнике, чтобы доказать свою решительность или бескомпромиссность?

Характерно взвешенной и по-восточному тонкой оказалась реакция на признание Трампа внешнеполитического ведомства Сирии. Вынашивание главой супердержавы идеи физического устранения президента другой страны, говорится в заявлении Дамаска, «демонстрирует уровень мышления и политической этики американской администрации». Но не только.

Наряду с совершением преступлений ради достижения собственных целей Трамп еще и признает, что осуществляемая им политика полностью коррелируется с понятием государственный террор.

Оно и понятно почему Америка, громогласно объявившая священный крестовый поход на террористическую сеть во главе с «Исламским государством», правда, началось это еще до президентства Трампа, адресно боролась не с джихадистами, а с теми, кто их уничтожал. После администрации демократов пришедший во власть республиканец Трамп ничего не сделал, чтобы изменить вопиющее положение, и складно продолжил зловещий дискурс на содействие террористам.

Это еще раз доказывает, что прародителями Исламского государства были и остаются сильные мира сего, те, кто поощряет формирование хаоса в третьем мире, продолжая наживаться на крови несчастных и бедных.

Духовное родство Дональда Трампа с теми, кто «прибегает к тем же методам, что и террористические организации», налицо. Речь об убийствах, ликвидации политиков вне каких-либо международных правил и принципов ради собственных интересов в знойном регионе, и на это вполне точно указывает внешнеполитическое ведомство Сирии, страны, которую Америка вместе с союзниками преступно отдали на растерзание диким джихадистам, не имеющим никакого отношения к исламу.

По сути, Трамп своим признанием спровоцировал международный скандал, обнажив свой низменный инстинкт. Поразительно, что на его выходку не реагируют ООН, ЕС, международные структуры, в конце концов, лидеры так называемых цивилизованных государств, что не перестают преподавать уроки демократии другим народам.

Не означает ли молчание западных ягнят полную солидарность с американским президентом, который все больше склоняется к чудовищной брутальности в международных делах? Похоже, что да.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az