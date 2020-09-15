«Сегодня мы отмечаем 102-ю годовщину освобождения Баку от оккупации. Несмотря на сложности того периода, братская Турция оказала Азербайджану помощь. Прибыв в Азербайджан, Кавказская исламская армия под руководством Нуру Паша включилась в борьбу. Пройдя славный боевой путь от Гянджи до Баку, Кавказская исламская армия вместе с только что созданной Национальной армией Азербайджана и добровольцами освободила Баку от армянской и большевистской оккупации. С глубоким уважением чту память шехидов, пожертвовавших жизнью на этом пути. Их светлая память вечно живет в нашем сердце» — это письмо президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленное президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. А 102 года назад в этот день газета «Азербайджан» на своей первой странице в знаменитом «телеграфном стиле» первой четверти ХХ века сообщала: «Телеграмма командующего Кавказской исламской армией Нуру паши Азербайджанской Демократической Республике: «Бисмиллахир рахманир рахим! В начале 09:00 15 сентября 1918 года город Баку освобожден частями нашей героической армии»».

15 сентября, день освобождения Баку — из тех исторических дат, заговорить о которых в полный голос мы смогли только теперь, после распада СССР и восстановления независимости Азербайджана. И сегодня уже не только в «спецхранах» можно прочитать о том, как в ночь на 14 сентября со стороны железной дороги Гейбат-Баладжары начинается наступление на Баку, что уже через час была смята первая «линия обороны», созданная дашнакско-большевистскими оккупантами и британцами, еще через три часа рассыпалась вторая линия, как Маштагинский отряд планомерно очищает от оккупантов Сабунчи, а народные добровольцы — станцию Кешля, как дашнаки пытаются втянуть турецкую и азербайджанскую национальную армию в уличные бои, но эта затея терпит крах, и даже британское присутствие не помогает — уже 14 сентября дашнакам, большевикам и их союзникам приходится бежать из города. А 17 сентября в столицу Азербайджана переезжает из Гянджи правительство Азербайджанской Демократической Республики.

Тогда, 15 сентября 1918 года, были сорваны планы присоединения Баку вместе с его нефтяными полями к Армении — а планы эти, напомним, в дашнакских кругах обсуждались всерьез. И не только обсуждались, кстати говоря: «мартовская резня», учиненная дашнаками в Баку в том же 1918 году — слишком жестокое и красноречивое доказательство. Продолжавшаяся до сентября 1918 года оккупация Баку большевиками и дашнаками — тем более.

И, казалось бы, сегодня, через 102 года после тех событий и через два года — после грандиозного военного парада в Баку, с участием турецких воинских контингентов и исторической частью, тем самым, где в качестве почетного гостя присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, к тем событиям уже можно было бы отнестись как к истории. Но не получается. Потому что в Армении вовсе не отказались ни от планов удара по Баку (подобные угрозы в Ереване озвучивают, напомним, регулярно), ни от притязаний на столицу Азербайджана. В конце «нулевых» — начале «десятых» их, пусть и в «проправительственных» СМИ, озвучивали главным образом руководители разного рода «землячеств», объединявших выходцев из Азербайджана. Так, в январе 2010 года руководитель «Союза бакинских соотечественников» прямо обещали на своей пресс-конференции «вернуться в Баку, когда там не будет ни одного азербайджанца». А профессор ЕГУ Александр Манасян называл армян «нацией-основателем Советского Азербайджана и соответственно носителями его государственности» и всерьез рассуждал о том, что, оказывается, «Советский Азербайджан был создан как интернациональная, а не сугубо национальная республика».

А сегодня, после пашиняновской «недореволюции», СМИ, имеющие статус «полуофициальных рупоров» его команды, публиковали карты, как в Ереване предпочли бы «делить Азербайджан», где на месте Баку красуется некая «бакинская конфедерация». О том, будто бы Баку — «армянский город», рассуждает и небезызвестный Багдасаров в эфире у Соловьева. Наконец, уже и сам Никол Пашинян на полном серьезе уверяет, будто бы «армяне жили в Баку многие века и придали этому городу культурный облик», а еще «внесли величайший вклад в создание и развитие нефтяной промышленности» и «лишь хотели жить на своей земле и земле своих предков».

И на этом фоне уже совсем другое прочтение получает очередной провальный фейк армянской пропаганды. Напомним: в социальных сетях появилось снятое у Центра Гейдара Алиева телефонное видео, автор которого уверяет, что он, армянин, гуляет по Баку и «передает привет» азербайджанским спецслужбам.

Этот видеоролик уже «разобрали по косточкам» специалисты. И подробно разъяснили, что снят он достаточно давно, еще в «докоронавирусные» времена, что на «уличное» видео вместе со звуковым рядом наложена еще одна звуковая дорожка, но уже записанная в помещении, и что распространенное видео — это явная попытка армянских спецслужб ответить и на давний скандал с появившимся в продаже в Армении конфетами азербайджанского производства и яблоками, уложенными в коробки Product of Azerbaijan, и на видеоролик, где уже азербайджанцы передают привет с улиц Еревана. И этот лопнувший фейк вряд ли заслуживал бы серьезного внимания, если бы его автор не называл Баку «древним армянским городом».

Но и сегодня 15 сентября — не только праздник. Это еще и повод извлечь уроки из недавней истории. Особенно теперь, на фоне крепнущего военного союза Азербайджана и Турции. И понимания, что если в Армении не откажутся от притязаний на чужие территории, то следующий марш объединенных сил Азербайджана и Турции будет уже не на Баку, а на Ереван.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az