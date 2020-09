Фотографии истребителей и оружия российского производства были использованы в недавней рекламе предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, призывающей к поддержке американских военных, сообщает Politico со ссылкой на экспертов.

Речь идет о рекламном баннере, на котором изображены американские военные, над которыми летят самолеты. Призыв на картинке гласит: «Поддержи наши войска».

«Это определенно МиГ-29. Я рад видеть, что они поддерживают наши войска», — заявил изданию Пьер Спрей, который помогал проектировать самолеты F-16 и A-10 для ВВС США.

Support our Troops while Russian MiG-29 fighter jets fly over their heads! pic.twitter.com/BfenJ7v2vJ

— NOVA🌟 (@SuCoFo1) September 15, 2020