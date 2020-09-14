В Центре анализа международных отношений (ЦАМО) прокомментировали актуализацию в Азербайджане разговоров о деятельности русскоязычных школ. Как заявил председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев, на самом деле вопрос, относящийся к образовательной сфере, при нынешних условиях политизируется. По его мнению, следует разделить два этих вопроса.

«Долгое время вопрос, связанный с положением русского языка и русскоязычных школ на постсоветском пространстве был политической темой, что вполне естественно. С одной стороны, это было связано с геополитической позицией России, с другой, некоторыми процессами во внутренней политике независимых государств. Положительным является тот факт, что в Азербайджане нет никакой дискриминации по отношению к этническим русским, они могут полностью пользоваться правами, которые Конституция Азербайджанской Республики признает за гражданами Азербайджана. Что касается русскоязычных школ, следует отметить, что деятельность этих школ полностью финансируется из госбюджета Азербайджана.

Однако желание извлечь из этого вопроса политические дивиденды — безуспешно. Несмотря на небольшое количество русскоязычных школ в Армении в сравнении с численностью населения и, в целом, присутствие внутри страны антирусских тенденций, ход товузских событий показал, что Россия продолжает поддерживать своего традиционного союзника», – подчеркнул Шафиев.

По его словам, в Азербайджане к деятельности русскоязычных школ нужно относиться с образовательной и экономической точек зрения. Более того, он отметил, что укрепление независимости страны требует усиления официального азербайджанского языка и свободного владения им каждым гражданином.

Наряду с этим, современное экономическое развитие делает целесообразным знание иностранных языков, в первую очередь, английского языка, заметил он.

«Выпускники, окончившие русскоязычные школы в Азербайджане, не знают в совершенстве официальный азербайджанский язык, кроме того, их знание русского языка в ряде случаев тоже неудовлетворительное. Функционирующие сегодня русскоязычные школы не отвечают ни образовательным, ни политическим целям», – посетовал Шафиев.

Вместе с тем, глава ЦАМО отметил, что традиционно в этих школах имеется определенная академическая база.

«Работающие в Азербайджане русскоязычные школы могут применить международный опыт и перейти на систему обучения по двуязычной программе (immersion). В ряде государств и регионов, например, в Канаде и штатах США, где проживает испаноязычное население, применяется эта система. По этой системе, в школах обучение академическим предметам ведется параллельно на двух языках.

Например, у нас химию можно преподавать на азербайджанском, физику на русском или историю на азербайджанском, литературу на русском языках (в данных рамках могут быть предложены различные варианты). Таким образом, завершивший обучение учащийся в первую очередь основательно усваивает официальный азербайджанский язык, а затем иностранный, в данном случае русский язык. Этот опыт в будущем может применяться и с другими языками, например, английским.

Таким образом, вопрос, вопрос, связанный с русскоязычными школами, следует удалить из политической повестки и развиваться исключительно в научно-образовательной плоскости Азербайджана», – резюмировал он.

Minval.az